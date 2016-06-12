Кейн: «Мы могли разгромить Россию»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн остался недоволен результатом матча против России (1:1).

«Мы играли очень хорошо. Могли побеждать Россию 3:0, 4:0… К сожалению, свои шансы не реализовали. И поплатились за это. Очень жалко, Англия заслужила победу. С Уэльсом мы будем играть так же. Разумеется, не считая глупой ошибки в конце матча», – заявил Кейн.

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