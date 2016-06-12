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    Кейн: «Мы могли разгромить Россию»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн остался недоволен результатом матча против России (1:1).

    «Мы играли очень хорошо. Могли побеждать Россию 3:0, 4:0… К сожалению, свои шансы не реализовали. И поплатились за это. Очень жалко, Англия заслужила победу. С Уэльсом мы будем играть так же. Разумеется, не считая глупой ошибки в конце матча», – заявил Кейн.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 01:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 12 июня 2016, 03:50

      с одной стороны рад , что не вышел Варди )))
      а клоун он и в стране на 3 буква клоун....

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 03:22

      Какие там три или четыре, один сподобились забить, и то хорошо

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:23

      Могли помечтать про 3 или 4 гола)))

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 12 июня 2016, 02:22

      в натуре все англичане клоуны только и говорить

      3
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 12 июня 2016, 01:38

      Мы играли очень хорошо. Могли побеждать Лестер 3:0, 4:0… К сожалению, свои шансы не реализовали. И поплатились за это. Очень жалко, Тоттенхем заслужил победу. С Арсеналом мы будем играть так же. Разумеется, не считая глупой ошибки в конце матча...Клоун

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