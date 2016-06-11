Бэйл: «Это историческая победа, на очереди Англия»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл, который стал автором дебютного гола валлийцев на европейских первенствах, поделился своими впечатлениями после победы над Словакией (2:1).

«У нас лучшие в мире болельщики. Эта победа и само выступление нашей команды на Евро-2016 – исторический момент для всего Уэльса. Совсем неважно, кто забил голы. Важно, что мы победили. На очереди Англия, мы будем сражаться», – заявил Бэйл.

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