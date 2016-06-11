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    УЕФА осудил поведение болельщиков перед матчем Англия – Россия

    УЕФА выступил с осуждением поведения российских и английских фанатов перед матчем между командами на Евро-2016.

    «УЕФА решительно осуждает инциденты в Марселе. Людям, участвующим в этом насилии, нет места в футболе. Происшествия за пределами стадиона находятся только в юрисдикции местных властей», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    Напомним, сегодня на протяжении всего дня фанаты устраивали беспорядки в различных районах Марселя.

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2016 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 11 июня 2016, 21:31

      Надо наказывать буянящих болельщиков,которые не знают культуру боления и пусть они находятся в черном списке,которым запрещено покупать билет на футбол в любой стране!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > meiram 11 июня 2016, 22:51

      а ты знаешь культуру боления? с банкой пива и критикой после проигрышей?
      у каждого свои предпочтения. хулиганы поехали и отстаивают честь страны, хоть и весьма своеобразно и по теме, которую многие не понимают и не поддерживают.

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