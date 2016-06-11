УЕФА осудил поведение болельщиков перед матчем Англия – Россия

УЕФА выступил с осуждением поведения российских и английских фанатов перед матчем между командами на Евро-2016.

«УЕФА решительно осуждает инциденты в Марселе. Людям, участвующим в этом насилии, нет места в футболе. Происшествия за пределами стадиона находятся только в юрисдикции местных властей», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, сегодня на протяжении всего дня фанаты устраивали беспорядки в различных районах Марселя.