УЕФА осудил поведение болельщиков перед матчем Англия – Россия

Надо наказывать буянящих болельщиков,которые не знают культуру боления и пусть они находятся в черном списке,которым запрещено покупать билет на футбол в любой стране!
УЕФА выступил с осуждением поведения российских и английских фанатов перед матчем между командами на Евро-2016.
«УЕФА решительно осуждает инциденты в Марселе. Людям, участвующим в этом насилии, нет места в футболе. Происшествия за пределами стадиона находятся только в юрисдикции местных властей», – заявили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, сегодня на протяжении всего дня фанаты устраивали беспорядки в различных районах Марселя.