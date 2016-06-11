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    Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 6 миллионов

    Дортмундская «Боруссия» намеревается приобрести полузащитника «Уфы» Александра Зинченко. По информации источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер немецкого клуба Томас Тухель. Сумма возможной сделки оценивается в 6 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Зинченко провел за «Уфу» в РФПЛ 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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    Источник: Goal.com

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    11.06.2016 15:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 11 июня 2016, 22:18

      На Футболе России пишут что он в Рому уходит ! Парнишка нечего себе так,но агент у него клоун! Манчестер , Боруссия ,Рома ,Зенит_ кто следующий ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      SSC 11 июня 2016, 19:27

      6 лямов многовато за него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 19:15

      Каждый день куда то переходит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 июня 2016, 18:12

      Звезда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 июня 2016, 15:37

      Надоели уже утки о его переходах! Напишите уже материал,когда его официально продадут и все!

      3
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 11 июня 2016, 15:15

      99% что утка

      0
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