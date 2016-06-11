Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 6 миллионов

Дортмундская «Боруссия» намеревается приобрести полузащитника «Уфы» Александра Зинченко. По информации источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер немецкого клуба Томас Тухель. Сумма возможной сделки оценивается в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зинченко провел за «Уфу» в РФПЛ 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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