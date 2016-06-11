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    Уэльс и Словакия определят сильнейшего в первом матче группы B

    11 июня будет сыгран первый матч в группе B. В очном противостоянии сойдутся сборные Уэльса и Словакии. Напомним, что в этой группе также выступает сборные России и Англии, которые свой матч проведут позже.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 18:21
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 июня 2016, 11:58

      ...это для нас ничья в благо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 11 июня 2016, 11:22

      Ничья - лучший результат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 11 июня 2016, 10:45

      ничья

      3
      Ответить
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