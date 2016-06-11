Анри: «Вау. Вау. Вау. Боже мой»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями от гола Димитри Пайе, который принес французам победу в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1).

«Вау. Вау. Вау. Послушайте, у меня нет слов – просто посмотрите на этот гол. Если бы у Румынии было три вратаря, то и они бы не спасли после этого удара. Пайе хотел этого больше, чем кто-либо другой на поле. У него есть желание. Боже мой.

Не будем забывать, что Румыния играла по-настоящему хорошо. Им не повезло: случился удар Пайе», – сказал Анри.