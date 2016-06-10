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    Де Хеа: «Я знаю, что я делал на протяжении жизни»

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа отрицает свое участие в сексуальных преступлениях в 2012 году.

    «Я очень спокоен. Я знаю, что я делал на протяжении своей жизни. Знаю, что все это – фальшивка, и тут не о чем больше говорить.

    Я понятия не имею, каким образом все это попало в прессу и откуда вообще взялось. Это всего лишь попытка опорочить чей-то имидж – не более», – сказал Де Хеа на созванной по этому поводу пресс-конференции.

    Напомним, футболист также опроверг сведения о том, что из-за скандала он покинет расположение сборной на Евро.

    Источник: Football Espana

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    10.06.2016 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Se90 10 июня 2016, 20:42

      Имидж - ничто. Жажда е..ли - всё. Sprite!

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