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    Агент: «Ювентус» подпишет Пьянича на следующей неделе»

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил агент игрока Адис Янузович.

    «Ювентус» готов воспользоваться возможностью выкупа, так что мы ожидаем оформления трансфера. Миралемом интересовались многие другие клубы, включая «ПСЖ», «Барселону» и «Челси», но «Ювентус» был более быстрым и конкретным.

    Конечно, фанаты «Ромы» не будут этому рады, потому что клуб отпускает одного из лучших своих игроков, но в футболе возможно все. Как я уже сказал, будет использована возможность выкупа. Думаю, он подпишет контракт с новым клубом до конца следующей недели», – сказал Янузович.

    В прошлом сезоне Пьянич сыграл за «Рому» 41 матч во всех турнирах и отметился 12 голами и 13 результативными передачами.

    Источник: Calciomercato

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    10.06.2016 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 11 июня 2016, 00:22

      А я очень рад, щас бы оставить Погба

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