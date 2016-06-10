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    Де Хеа выведен из состава сборной из-за скандала с сексуальными преступлениями

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оказался в центре сексуального скандала.

    В испанской прессе были опубликованы материалы, в которых утверждается, что Де Хеа, Иско, а также несколько игроков «Атлетика» замешаны в деле о порно-продюсере Игнасио Фернандесе, который спаивал и насиловал несовершеннолетних девушек. По информации СМИ, футболисты могут быть замешаны в изнасилованиях, происходивших в 2012 году.

    Сообщается, что в связи с этим скандалом Де Хеа выведен из состава сборной. В ближайшее время, как ожидается, вратарь даст пресс-конференцию по этому поводу.

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    Источник: Independent.co.uk

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    10.06.2016 18:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 июня 2016, 21:10

      Пошла вода горячая...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 10 июня 2016, 20:54

      А как же презумция невиновности?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июня 2016, 20:15

      обычные малолетние проститутки, о каком насилии разговор?
      Они сейчас очень быстро развиваются. Познакомился это я как то со студенткой 20 лет, на следующий день уже попросилась приехать на квартиру секисом заняться.
      Глоть 18-ть сантиметров под корешок и даже не поперхнулась, ну ничего себе думаю таланты какие. Спрашиваю где научилась? А она говорит на бананах тренировалась, ну да, ну да знаем мы эти "бананы".
      В попу дашь? нет не дам. А что так? В попу меня уже "любили" -больно )))
      В мои то 20 лет у меня девушка после пол года встречаний член поцеловала, вот такие они нравы.
      А сейчас вот такие девушки (совсем не жалуюсь), но вот мужиков зачем за это сажать то, они то причем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 10 июня 2016, 21:43

      Ну ты и фантазёр ,на ночь такие вещи рассказывать)))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > андрей андреев 10 июня 2016, 22:58

      Я уже старый фантазировать, но не настолько, чтобы старческий маразм наступил, тебе то зема не знать, какие в Ростове прекрасные девушки ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 11 июня 2016, 08:59

      Да я ж пошутил просто))))Плавали,знаем)))

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 10 июня 2016, 19:29

      Какое насилие, если спаивали, значит сами пришли и сами понимали на что идут.... Тв*ри малолетние...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 10 июня 2016, 19:20

      Он же вроде с 2011 в Манчестере играет, прилетал на выходные в Испанию насиловать девочек что ли???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Flamini84 10 июня 2016, 18:53

      Усач доволен,теперь не надо оправдываться почему бы он ставил Каса не ДеХеа

      2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 10 июня 2016, 18:41

      Вот уроды, насилуйте игроков из католонии))

      1
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 10 июня 2016, 18:40

      Сами ноги раздвигают

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 10 июня 2016, 18:36

      что за бред?) зачем футболистам насиловать девушек?))

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 июня 2016, 18:30

      Давид Де Хеа доведен до х*я

      -3
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