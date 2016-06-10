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    Погребняк: «Уверен, в матче с Россией англичане рассчитывают только на победу»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, в свое время выступавший за «Фулхэм», поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Англии.

    – Игроки сборной Англии перед стартовым матчем заявляют, что ничья с Россией будет для них неплохим результатом. Лукавят?

    – Думаю, да. Для прессы они могут даже говорить, что было бы неплохо, если бы проиграли России в один мяч, но в душе, я уверен, они думают только о победе и рассчитывают именно на этот результат.

    – Один из наставников сборной России Сергей Балахнин, который присутствовал на матчах англичан, говорил, что Руни уже не тот. Согласны?

    – Руни всегда останется тем, кем был. Это капитан сборной, мастер, которому надо уделять пристальное внимание. Я не только слежу за его карьерой, но и очень жалею, что больше не играю против него. Это один из выдающихся футболистов, против которых я выходил на поле.

    – Хорошо знаете нынешнюю сборную Англии?

    – Да, как и страну в целом. У них окреп Крис Смоллинг, который является основным защитником сборной Англии. Джо Харт своей игрой в воротах не вызывает никаких вопросов. В полузащите много молодых ребят, которые очень достойно провели сезон. Все хотят показать себя, раскрыться, повысить контракт, ведь такие турниры являются своего рода рынком.

    – Лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн из «Тоттенхэма» – самый опасный игрок соперника, или назовете кого-то другого?

    – Я бы отметил Джейми Варди из «Лестера». Он бежит, забивает. Как-то он мне ближе по своей манере игры. А может то, что его клуб стал чемпионом, вызывает симпатии к нему. Но Кейн – это тоже машина для голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2016 16:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 июня 2016, 19:34

      3-0 или 4-0

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 июня 2016, 17:35

      Если англичанам в матче с Россией не рассчитывать на победу, тогда зачем они вообще на ЧЕ ехали?

      1
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 10 июня 2016, 17:08

      Англичане уверены в победе.

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