Дешам: «Люди ждут от Погба слишком многого»

Т.е Дешам хочет сказать, что не стоит этого делать (в смысле "ждать")?)
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порекомендовал полузащитнику своей команды Полю Погба действовать на поле попроще.
«Люди ждут от него слишком многого, ведь у него незаурядная техника, но он здесь не для того, чтобы заставлять болельщиков вскакивать на ноги при каждом касании мяча. Я сказал ему, что порой следует играть проще. Он полузащитник, а не «десятка», – считает Дешам.
Матч открытия турнира Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в 22:00 по московскому времени.