Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «Люди ждут от Погба слишком многого»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порекомендовал полузащитнику своей команды Полю Погба действовать на поле попроще.

    «Люди ждут от него слишком многого, ведь у него незаурядная техника, но он здесь не для того, чтобы заставлять болельщиков вскакивать на ноги при каждом касании мяча. Я сказал ему, что порой следует играть проще. Он полузащитник, а не «десятка», – считает Дешам.

    Матч открытия турнира Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2016 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 10 июня 2016, 13:13

      Т.е Дешам хочет сказать, что не стоит этого делать (в смысле "ждать")?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11