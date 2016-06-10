Нани договорился с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Фенербахче» Нани может сменить клубную прописку в следующем сезоне. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед». Он уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами. Новый главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью дал согласие на этот трансфер.

В настоящий момент клубы согласовывают сумму отступных за Нани. Турецкий клуб хочет выручить от сделки 8 миллионов евро, а «МЮ» хочет снизить эту сумму. Ранее появилась информация об интересе к игроку португальской сборной со стороны «Интера», который готовы выложить за него 8 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.