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Нани договорился с «Манчестер Юнайтед»

10 июня 2016, 06:27
15

Нападающий «Фенербахче» Нани может сменить клубную прописку в следующем сезоне. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед». Он уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами. Новый главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью дал согласие на этот трансфер.

В настоящий момент клубы согласовывают сумму отступных за Нани. Турецкий клуб хочет выручить от сделки 8 миллионов евро, а «МЮ» хочет снизить эту сумму. Ранее появилась информация об интересе к игроку португальской сборной со стороны «Интера», который готовы выложить за него 8 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Трансферы Фенербахче Манчестер Юнайтед Нани
Комментарии (15)
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ManUtd-Volgograd
1465536374
Да нахер он нужен!!!!
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EsKamilio
1465536430
а утки летят...
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bumer_moscow
1465538624
Классный игрок
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Garrincha58
1465539505
смысл его Фергюсон уже тогда уволил
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Pro100Kid
1465540309
Ну и зачем он МЮ?...
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RedWhiteFans2
1465545386
Прийдет с опытом.
Ответить
by_beck
1465546325
что за чушь?
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baltica
1465549784
Маур уже чудит.
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тигрик
1465552401
Вроде же уже был там..странно однако
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Сергей Свояк
1466675911
Давайте, давайте!!!
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