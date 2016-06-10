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    Нани договорился с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Фенербахче» Нани может сменить клубную прописку в следующем сезоне. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед». Он уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами. Новый главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью дал согласие на этот трансфер.

    В настоящий момент клубы согласовывают сумму отступных за Нани. Турецкий клуб хочет выручить от сделки 8 миллионов евро, а «МЮ» хочет снизить эту сумму. Ранее появилась информация об интересе к игроку португальской сборной со стороны «Интера», который готовы выложить за него 8 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.06.2016 06:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 июня 2016, 12:58

      Давайте, давайте!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 12:53

      Вроде же уже был там..странно однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 10 июня 2016, 12:09

      Маур уже чудит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      by_beck 10 июня 2016, 11:12

      что за чушь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июня 2016, 10:56

      Прийдет с опытом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 10 июня 2016, 10:40

      опять чтоли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июня 2016, 09:52

      Два раза в одну реку ? незнай незнай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 июня 2016, 09:31

      Ну и зачем он МЮ?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2016, 09:18

      смысл его Фергюсон уже тогда уволил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 июня 2016, 09:03

      Классный игрок

      1
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