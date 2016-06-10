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    Хави: «Стиль сборной Испании определяют Иньеста и Бускетс»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави поделился ожиданиями накануне Евро-2016, а также высказал мнение об игре подопечных Висенте Дель Боске.

    «Испания – один из претендентов на то, чтобы поднять трофей. Я считаю, что на турнире будет много фаворитов – Франция, Германия, Португалия, Италия и Англия, на которую давит история, заставляющая их бороться за титул. У Испании хороший состав, способный зайти далеко.

    По-моему, стиль игры испанцев на сегодняшний день определяют Иньеста и Бускетс, и они должны взвалить ответственность за команду на свои плечи, став лидерами на поле, где они играют очень важные роли.

    У них много опыта участия в больших турнирах, на протяжении долгих лет они были очень важны для «Барселоны». Их игра станет определяющей», – сказал Хави.

    Источник: Sport.es

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    10.06.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 10 июня 2016, 06:37

      Он прав, хе-хе-хе)

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