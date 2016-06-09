Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «К этому дню мы готовились два года»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии.

    «Чем меньше давления будет оказано на игроков, тем лучше. Мы готовились к этому дню два года. Важно вернуться в соревновательный футбол. Нашим последним официальным матчем был четвертьфинал ЧМ-2014 против Германии – потом были только товарищеские матчи.

    Мы проведем матч-открытие на «Стад де Франс», так что это определенно будет особенная игра. Она задаст тон всему турниру», – сказал Дешам.

    Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11