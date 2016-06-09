Пике: «Я, конечно, не хотел победы «Реала» в ЛЧ, но мне больше обидно за «Атлетико»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о поражении «Атлетико» в финале Лиги чемпионов.

«Как игрок «Барселоны» я, конечно, не хотел победы «Реала», однако более всего мне обидно за «Атлетико». Мне жаль их болельщиков, ведь они проиграли два финала Лиги чемпионов», – сказал Пике.

Также футболист рассказал об отношениях с Альваро Арбелоа. Напомним, игроки не раз вступали в заочную перепалку через социальные сети и СМИ.

«Уверен, что если бы мы собрались вместе пообедать, то проблем бы не было и все закончилось бы хорошо. Если бы один из нас выступал за «Эйбар», а другой – за «Алавес», то ничего такого между нами не случилось бы».

Кроме того, Пике прокомментировал поражение сборной Испании в товарищеском матче против команды Грузии (0:1).

«Нужно принять это, найти, где мы совершили ошибки, и смотреть вперед, ведь теперь начинаются большие матчи».