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    Кубок Америки. Венесуэла и Мексика побеждают и выходят в четвертьфинал

    На пятницу запланированы матчи второго тура группового этапа Кубка Америки в квартете C. Сборная Уругвая уступила Венесуэле с минимальным перевесом за счет гола бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона. После двух туров на счету сборной Венесуэлы максимальное количество очков – 6.

    Во втором матче дня Мексика уверенно переиграла Ямайку. Голами отметились Хавьер Эрнандес и Орибе Перальта, вышедший на его замену во втором тайме. После этой победы сборная Мексики обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

    Кубок Америки. Групповой этап. Группа C. 2-й тур

    Уругвай – Венесуэла – 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 – Рондон, 36.

    Мексика – Ямайка – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 18; 2:0 – Перальта, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 07:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70

      макс438 10 июня 2016, 11:33

      Очоа все таки очень крутой вратарь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 10 июня 2016, 11:31

      Рондон крос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 10 июня 2016, 10:54

      Вперед Аргентина!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 июня 2016, 10:42

      Уругвай удивил,особенно Кавани-должны были Венесуэлу обыгрывать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 10 июня 2016, 09:55

      Рондон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 июня 2016, 08:29

      уругвай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 10 июня 2016, 07:52

      ВЫШЛИ НАИСИЛЬНЫЕ : МЕКСИКА И ВЕНЕСУЭЛА!!!!ЖАЛКО УРУГВАЙ МОГ СЫГРАТЬ И ЛУЧШЕ НЕ СУДЬБА!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 июня 2016, 07:15

      Уругвай полное разочарование! Без Суареса не тянет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 10 июня 2016, 07:04

      Нет Суареса и капец...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 10 июня 2016, 05:19

      Уругвай на этом кубке неприятно удивил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > palych1974 10 июня 2016, 09:32

      этот Copa100 никому не нужен игроки устали особенно после европейского сезона у многих травмы и поэтому результаты непредсказуемы я тоже ставил на Уругвай но в Ю.Америке всегда не поймешь что происходит

      -1
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