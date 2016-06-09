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    «Спартак» хочет приобрести защитника «Интера»

    Защитник «Интера» Жуан может продолжить карьеру в России. В услугах 24-летнего игрока нуждается «Спартак». Сообщается, что руководство красно-белых уже контактировало с представителями бразильца по поводу трансфера в московский клуб.

    В приобретении футболиста также заинтересована «Рома», которая которая ведет поиски замены выбывшему на полгода Антонио Рюдигеру.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Жуан провел 19 матчей. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    09.06.2016 17:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      SSC 10 июня 2016, 07:45

      Сейчас Спартак и Зенит слухами заполнят весь интернет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 20:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ещё один "кот в мешке" спешит "усилить" скамейку Спартака))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > AtticusFinch 10 июня 2016, 01:10

      Лол что?Жуан кот в мешке?Ты серьезно?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 9 июня 2016, 18:38

      хороший игрок

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 9 июня 2016, 18:38

      кого не покупай - а результат будет один и тот же

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      dzudzack 9 июня 2016, 18:34

      Не поедит к нам епть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 9 июня 2016, 18:33

      не пойдет

      3
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