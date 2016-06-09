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    Шевченко: «У Украины будет шанс в матче с Германией»

    Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал dynamo.kiev.ua за счет чего его команда может добиться успеха в стартовом матче Евро-2016 против Германии.

    – Прежде всего, быстрые атаки. У нас очень хорошие фланговые игроки. Так что ожидаем сильной игры от Жени Коноплянки и Андрея Ярмоленко. А в целом, если наша команда сыграет компактно и при этом агрессивно, то, думаю, у нас будет шанс в матче с Германией.

    – Можно ли однозначно утверждать, что первый матч будет самым сложным для сборной Украины на Евро-2016?

    – Да, сборная Германии – чемпион мира, одна из лучших команд среди участников Евро -2016. Но с другой стороны, каждый матч на чемпионате Европы будет важным для нас. Поэтому нет смысла пытаться сейчас пытаться определить, какой из поединков будет самым сложным. Самое главное – подготавливаться на каждую очередную игру. А после окончания группового турнира посчитаем очки и сделаем выводы о том, что стало для нас самым сложным и важным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 июня 2016, 19:07

      Шанс будет, всего 1. А у Германии в игре с Украиной, шансов будет 10-12, не меньше.

      0
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 9 июня 2016, 18:51

      Шанс, он не получка, не аванс, он выдается только раз...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 июня 2016, 14:54

      с гондурасом у вас будет шанс..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 9 июня 2016, 10:49

      у украины вообще уже шансов нет, причем везде

      4
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    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 9 июня 2016, 10:45

      Шанс будет только до стартового свистка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 9 июня 2016, 09:58

      Шевченко: «У Украины будет шанс в матче с Германией» - просто выйти на поле, а там Немчура дело сделает

      4
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