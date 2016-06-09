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    Мамаев: «Сила сборной Англии, в первую очередь, заключается в командной игре»

    Полузащитник сборной России Павел Мамаев отметил, что главная сила Англии заключается в ее командной игре. Тем не менее, футболист «Краснодара» заявил, что игроки российской команды готовы дать серьезный бой подопечным Роя Ходжсона. Англичане являются первым соперником нашей национальной команды на чемпионате Европы-2016. Поединок состоится в субботу 11-го июня.

    – Кого вы опасаетесь в сборной Англии?

    – Думаю, Англия сильна именно всей командой. Безусловно, там есть игроки мирового уровня, но в первую очередь, это один из самых серьезных коллективов Европы именно как команда, а не как отдельные личности.

    – У англичан серьезные опасения насчет слабости своей обороны. Есть ли у России игроки, которые могут этим воспользоваться?

    – Считаю, что у нас очень сильная атакующая группа. Все футболисты в расцвете сил. Думаю, что готовы навязать очень серьезный бой и в целом команде и, в частности, обороне сборной Англии.

    – Сегодня не занимались в общей группе Василий Березуцкий и Глушаков, вообще отсутствовал Торбинский. Это результаты высоких нагрузок или передышка?

    – Не то чтобы нагрузок... Какой смысл рисковать, если людей что-то беспокоит? Просто дали им сегодня индивидуальную работу. Думаю, к играм они будут готовы на те же сто процентов, что и все остальные.

    Источник: РФС

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    09.06.2016 01:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      ajoq 9 июня 2016, 09:43

      Сильная атакующая линия? Видимо, Мамаев не пересматривал товарняки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 9 июня 2016, 08:04

      А вы что разве не команда?

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 июня 2016, 07:15

      А сила сборной России?...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > mdu86 9 июня 2016, 10:09

      в кальяной наши всегда первые ))

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 июня 2016, 06:46

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