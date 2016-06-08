Президент ФФУ: «На Евро перед сборной Украины стоят максимальные цели»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что перед национальной командой на чемпионате Европы во Франции поставлены максимальные цели. При этом он отметил, что двигаться к этим целям украинская сборная намерена постепенно. Напомним, что свой первый поединок подопечные Михаила Фоменко проведут 12-го июня против сборной Германии.

«В матче с Германией нас устроит тот результат, который позволит нашей сборной ставить дальнейшие задачи. Нужно продемонстрировать самоотдачу и получить максимальный результат в каждой игре. Как и все болельщики нашей сборной, которым очень нужны положительные эмоции, я считаю, что нам нужна яркая игра команды. А турнирные цели мы ставим максимальные, но идти к ним мы будем шаг за шагом. Первая – выход из группы, а потом будем ждать максимального результата», – сказал Павелко.