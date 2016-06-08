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    Зинченко: «Слухи о моем переходе в другой клуб не волнуют, думаю только о Евро»

    Хавбек «Уфы» Александр Зинченко отметил, что ему не доставляют неудобств слухи о его переходе в другой клуб. По словам футболиста сборной Украины, в настоящее время он думает только о выступлении на чемпионате Европы во Франции.

    «В сборной меня встретили хорошо: ребята помогают, дают советы, атмосфера в коллективе нормальная.

    Слухи о моем трансфере нисколько не мешают. Не буду ничего комментировать. Все мысли только о чемпионате Европы», – подчеркнул Зинченко.

    Напомним, ранее слухи связывали 19-летнего игрока с дортмундской «Боруссией», а по последним сообщениям СМИ он близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 9 июня 2016, 03:40

      По последним сообщениям СМИ уже Зенит интересуется Похоже агент пиарит ,чтобы цену поднять !

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