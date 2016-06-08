Дешам: «Сборной Франции на Евро-2016 нужны только адреналин и эмоции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его команде ни к чему давление во время Евро-2016. По мнению специалиста, чрезмерный моральный груз может негативно отразиться на футболистах.

«Сборной Франции стоит избегать давления всевозможными способами. Оно может отрицательно повлиять на команду. Единственное, что нам нужно, – это адреналин и эмоции.

Мы хорошо знакомы с условиями и окружающей средой, и это не должно играть против нас. Кто-то из игроков может оказаться более восприимчив, но на поле мы не должны думать об этом», – отметил Дешам.