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    Microsoft: Германия станет победителем Евро-2016

    Отдел экспертов компании Microsoft смог определить сборную, которая станет победителем Евро-2016, прибегнув к информационным технологиям. Если верить их расчетам, в финале континентального первенства сойдутся команды Германии и Испании. С 66-процентной вероятностью победа достанется подопечным Йоахима Лева.

    Для прогноза использовался специально созданный алгоритм, обрабатывающий всевозможную статистическую информацию о командах.

    Как отметил директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России Дмитрий Марченко, эксперты компании верно назвали результаты 15-ти из 16-ти игр чемпионата мира-2014.

    Источник: Lenta

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    08.06.2016 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +358

      Финт 9 июня 2016, 14:32

      Как отметил директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России Дмитрий Марченко, эксперты компании верно назвали результаты 15-ти из 16-ти игр чемпионата мира-2014.

      Не как отметил,а если верить,что ж они в 2014 перед ЧМ не выкинули результаты:?

      0
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 8 июня 2016, 22:59

      Есть маленькая проблемка...Футболисты не нолики и единички(в отдельно взятом случае нолики :)), а футбол не математика...за его не предсказуемость мы его и любим!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 июня 2016, 21:56

      Для того и есть игра, чтобы опровергать всевозможные алгоритмы. А то что Германи главный фаворит и без них понятно было

      0
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      Рейтинг: +32

      Se90 8 июня 2016, 20:51

      Если и правда ~93 процента ставок может зайти, используйте алгоритм во зло, зачем вам работа в ссаном майкрософт?

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