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    Десайи: «Если Франция не обыграет Румынию – это будет конец»

    Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи с опасением ожидает стартовый матч своей команды на Евро-2016 против Румынии.

    «Интересно, какую тактику выберет Дешам на этот матч, как будет организована игра в атаке. Будучи хозяйкой Евро команда будет испытывать серьезное давление. Все это мы сможем узнать уже в первом матче. Мне нравится команда Румынии. Но глядя на наш состав вполне можно заявить, что нам по силам эта команда. Если выиграем, это будет хороший старт. Если футболисты сыграют на своем уровне, мы одолеем первое препятствие.

    Другой вопрос, если с таким составом не обыгрывать Румынию на своем поле, то это будет конец, можно сидеть дома. Если не обыграть Албанию во втором матче – то же самое», – считает Десайи.

    Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в Париже в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    08.06.2016 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Marchen 9 июня 2016, 12:27

      матч открытия, хз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 8 июня 2016, 22:01

      Десайли Ху***и не скажет!
      Все по делу.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 19:31

      Ну, тогда за Румынию!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 8 июня 2016, 18:36

      Обыграет, без паники ! )

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2016, 17:26

      франция в тисках ответственности... понятен мандраж и коленодрожание

      0
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