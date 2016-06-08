Смоллинг готов сыграть с Россией

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Крис Смоллинг рассказал о своем повреждении колена, которое, впрочем, вряд ли сможет помешать ему сыграть со сборной России.

«Я в порядке. Нога немного болит, но ничего серьезного. С Россией я точно сыграю. Ну, конечно, если тренер поставит в состав. Почему я вышел из самолета в Париже с маскотом в руках? Ну, он мне нравится! Симпатичный такой...», – сказал Смоллинг.

Стартовый матч чемпионата Англия проведет 11 июня в Марселе против сборной России.