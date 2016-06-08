Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки сборной России поддержали травмированного Денисова

    Игроки сборной России выразили поддержку травмированному полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову, выйдя на сегодняшнюю тренировку в футболках с надписью «Гарик, мы с тобой». Напомним, что из-за травмы бедра, полученной в товарищеской встрече с командой Сербии (1:1), Денисов не сможет принять участие в предстоящем чемпионате Европы во Франции. Вместо него в стан национальной команды был экстренно вызван полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2016 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 июня 2016, 18:22

      Респект. Вот это правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 8 июня 2016, 15:01

      Когда успевают футболки с надписями делать? И где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 8 июня 2016, 14:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ему пох*й, он уже кальянчик раскуривает и вискарем запивает.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > ASG 8 июня 2016, 14:26

      Им не понять)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11