Игнашевич: «Мандража перед Евро как такового нет»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, как российские футболисты готовятся к Евро-2016.

«Мандража перед Евро как такового нет, волнение есть. У нас есть еще четыре дня для подготовки. Провели товарищеские игры. Сегодня будет теоретическое занятие по последней игре, мы постараемся сделать выводы из не очень удачных матчей. Надеюсь, хорошо подготовимся. Нагрузку сбавили, мы перешли на режим одноразовых тренировок. Стало полегче. За эти четыре дня постараемся набрать идеальные кондиции к первому матчу», – сказал он.

На европейском первенстве сборная России сыграет в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом.