Актер из «Игры престолов»: «Роналду, если ты забьешь Исландии, я тебя найду и раздавлю голову»

Исландский актер Хафтор Бьернссон, который играет Григора «Гору» Клигана в популярном сериале «Игра престолов», записал видеообращение в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, команды Исландии и Португалии сыграют в одной группе на Евро-2016.

«Я – Хафтор Бьорнссон, Гора из «Игры престолов». Я меня есть послание для Криштиану Роналду.

Я знаю, что ты будешь играть против Исландии. Если ты посмеешь забить моим соотечественникам, то я найду тебя и раздавлю твою голову, как сделал это с Красным Змеем», – сказал Бьернссон.