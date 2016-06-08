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    Реднапп: «Я слышал, что у России получили травмы ключевые полузащитники. Как их зовут?»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы между сборными Англии и России.

    – В Англии немного знают о вашей команде, пусть наши сборные и играют в одной группе. Я слышал, что у России получили травмы ключевые полузащитники. Как их зовут?

    – Денисов и Дзагоев.

    – Да, точно! Уверен, что для вас это существенные потери. Знаю, что сборная России – очень амбициозная команда, которая всегда стремится добиться как можно большего.

    – Разве Англия не такая же?

    – Такая же. К сборной на всех турнирах предъявляют высокие требования, этот – не исключение. Для Англии будет большим разочарованием, если команда не выиграет группу. Вопрос о выходе в 1/8 финала даже не ставится. У нас выросло замечательное поколение футболистов, способное уже сейчас решать серьезные задачи. Посмотрите на состав: Кейн, Алли – фантастические молодые футболисты, у которых большое будущее.

    – Выходит, у России в матче с Англией шансов нет?

    – Нет, есть! Это будет стартовая игра турнира, а первые матчи обычно выходят тягучими и нерезультативными. Думаю, что Россия большую часть матча проведет в обороне, а Англия будет контролировать мяч.

    – И чем все закончится?

    – Думаю, ничьей. Но вашей сборной нужно быть очень внимательной, особенно в защите. Остерегайтесь Кейна – он находится в прекрасной форме и может стать лучшим бомбардиром Евро, – сказал Реднапп.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 01:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июня 2016, 14:59

      Владение мячом - это уж точно к сборной Англии не относится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 8 июня 2016, 08:42

      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))))))) насрал на всех. причем по делу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 8 июня 2016, 08:08

      Да спать меньше надо на скамейке,вот бы и помнил футболистов.своих то навер не помнишь тоже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 8 июня 2016, 04:50

      непосредственный тип это Харри Реднапп, ощущение будто в пабе интервью брали )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 8 июня 2016, 01:51

      реднабб , не , не слышал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июня 2016, 01:25

      Хитрит. Бояться надо всех остальных.

      0
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