Дель Боске: «Не стоит делать трагедию из поражения от Грузии»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Грузии (0:1).

«В первой половине мы были пассивны и неизобретательны, но во втором тайме мы прибавили. Когда на поле появился Иньеста, мы стали лучше распоряжаться мячом, появились моменты, но не хватало точности при завершении атак.

Но нам не стоит делать из этого поражения трагедию», – сказал Дель Боске.