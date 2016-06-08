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    Дель Боске: «Не стоит делать трагедию из поражения от Грузии»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Грузии (0:1).

    «В первой половине мы были пассивны и неизобретательны, но во втором тайме мы прибавили. Когда на поле появился Иньеста, мы стали лучше распоряжаться мячом, появились моменты, но не хватало точности при завершении атак.

    Но нам не стоит делать из этого поражения трагедию», – сказал Дель Боске.

    Источник: Twitter

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    08.06.2016 00:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      kolley 8 июня 2016, 14:32

      поражение от Германии или Англии понятно.. но от Грузии стыдно должно быть... и не делайте вид что подавались я смотрел матч как Испания пыталась забить..

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июня 2016, 00:51

      В первой воловине вола .....

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк 8 июня 2016, 00:50

      а вы про нашу сборную орете,какое говно. я смотрел весь матч, это бл я как игра кубани в переходном матче...

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      Рейтинг: +24

      kolley > талхк 8 июня 2016, 14:30

      у вас футбол намного лучше развит чем в Грузии. Грузия играла хорошо только во время СССР потом сильно упало. В сборную Грузии попадают игроки не по таланту и хорошей игре а по деньгам поэтому одни кривоногие играют..

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      Рейтинг: +127

      талхк > kolley 10 июня 2016, 19:08

      вообще-то я имел ввиду не игру Грузии,а испанцев.

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      Рейтинг: +24

      kolley > талхк 10 июня 2016, 20:46

      сорян тогда

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