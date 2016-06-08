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    Старридж: «Не считаю Англию фаворитом в матче с Россией»

    Нападающий сборной Англии Даниэль Старридж поделился ожиданиями от матча Евро-2016 против команды России.

    – Это будет очень важная игра – как для меня лично, так и для всех нас. Мы прекрасно понимаем, что матч против каждой команды, которая попадает на такой уровень, – это вызов. Считаю, что главным принципом для нас должен быть выход на все матчи с одним и тем же менталитетом. И не обращать какого-то повышенного внимания на тех или иных отдельных игроков, а воспринимать команду соперников как единое целое и четко знать, как с ней справиться. Касается это и России.

    – Но вы считаете Англию фаворитом матча с Россией?

    – Нет. Когда команды выходят на поле, во время стартового свистка они абсолютно равны. Мы знаем, что нас ждет очень тяжелый матч и что у соперника – очень квалифицированные футболисты. Еще раз подчеркну, что не хочу разбирать их по отдельности, но цену российской команде мы знаем хорошо, – сказал Старридж.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 00:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 июня 2016, 00:23

      Лукавит!

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