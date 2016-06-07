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    Армавирское «Торпедо» не сыграет в следующем сезоне в ФНЛ

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что участие армавирского «Торпедо» в следующем розыгрыше турнира исключено. Ранее сообщалось, что команда Валерия Карпина, покинувшая лигу по итогам сезона-2015/16, сможет выступить в ФНЛ из-за финансовых проблем у некоторых других участников.

    «Армавирского «Торпедо» ни при каких обстоятельствах не будет в этом году в ФНЛ. «Балтика» подтвердила готовность занять место «Спартака-Нальчик», участие которого пока под вопросом. «Шинник» покрыл большую часть долгов, но пока скорее это локальные решения проблем», – сказал Ефремов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 16:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 июня 2016, 17:55

      Нужно наши зауральские команды отправить в чемпионат Китая --там добираться в два раза ближе !! а то и правда , - катаются от Калининграда до Владивостока , команды все серенькие ! ,денег нет ! , все на шее областных бюджетов ! -результат 0.

      0
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 9 июня 2016, 17:29

      ждем в следующем году

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 июня 2016, 19:44

      валера, как истиный джентльмен уступил место ребятам из динамо!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 7 июня 2016, 19:01

      Куда же теперь вОлераверим?

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 июня 2016, 18:19

      Валерааааа. дайте ему тренировать клуб)

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 7 июня 2016, 17:45

      Крушение очередного грандиозного проекта!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июня 2016, 17:28

      Черноморец Новороссийск неплохо бы!)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 июня 2016, 17:13

      Энергомаш пустите!

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > LokoGoGo 7 июня 2016, 17:24

      Верно!Только под названием родным,например "Салют"Белгород

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Pourport 8 июня 2016, 00:55

      НУ если не ошибаюсь, первоначальное название и было "ЭнергоМаш". Есть шарф Салют-Энергии, но ни один матч не посетил. В следующий раз обязательно куплю шарф Энергомаш)

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