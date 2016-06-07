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    Безуглов: «Слуцкий, как и Капелло, разрешает игрокам сборной России выпить пива после матча»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, из чего состоит рацион футболистов национальной команды, а также отметил, что наставник Леонид Слуцкий, так же как и его предшественник Фабио Капелло, разрешает игрокам порадовать себя бокалом пива или вина после матчей.

    – Что готовят для тренерского штаба такого, что обычно нельзя футболистам?

    – Наш повар может угостить тортами: «Медовиком», «Наполеоном», но футболистам их точно нельзя на предыгровых сборах.

    – Пиво или вино после матча разрешено?

    – После игр бокал вина или пиво не запрещал ни Фабио Капелло, ни Леонид Слуцкий. Причем независимо от исхода. Однако некоторые даже после матчей предпочитают соки и обычную воду.

    – Есть ли у кого-то из сборников личные предпочтения?

    – Конечно, и мы стараемся их учитывать. Кто-то обязательно ест говяжьи стейки в предыгровой день, а Володе Быстрову очень нравилась гречка с крольчатиной. Это блюдо есть в меню – и мясо диетическое, и крупа полезная. Каких-то совсем уж изысков не было. Если просят приготовить определенное блюдо, то без проблем. Например, Саша Анюков однажды карпаччо попросил, и в обед оно уже было на столе.

    – Сколько килокалорий в среднем потребляет игрок сборной в день?

    – В первые семь дней, при пиковых нагрузках – порядка 5000-5500. При стандартных нагрузках – 3500-4000. Организм обычного человека «съедает» 2400. Но ни у кого в сборной проблем с лишним весом или повышенным процентом жира нет. Весь рацион сборной здоровый и соответствует критериям спортивного питания.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2016 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 7 июня 2016, 20:17

      Надо и перед игрой водочки для обводочки и пивка для рывка.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 7 июня 2016, 16:33

      будто в этом есть что-то сверхъестественное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      tier.tnd 7 июня 2016, 15:56

      Пивка долбануть нормально! Че! )))

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