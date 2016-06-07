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    Ибрагимович: «В один прекрасный день «ПСЖ» победит в Лиге чемпионов»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который покинет команду в конце этого месяца по истечении контракта, заявил, что парижанам под силу со временем выиграть Лигу чемпионов.

    «Вряд ли разговоры о том, хватает ли чего-то «ПСЖ» или не хватает, влияют на возможность его победы в Лиге чемпионов. В один прекрасный день парижане достигнут победы в ЛЧ.

    Это не тот турнир, про который можно сказать, щелкнув пальцами: «Я выиграю в этом году». Очень тяжело достичь подобного в короткий срок. По обыкновению, победа в нем занимает больше времени. Вспомните, что проекту «ПСЖ» всего четыре года», – приводит слова Ибрагимовича Le Monde.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2016 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 7 июня 2016, 13:56

      ну да и палка раз вгод стреляет

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