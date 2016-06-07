Матч Англия – Россия на Евро-2016 прокомментируют Набутов и Малафеев

Первый матч сборной России на Евро-2016 прокомментируют телеведущий Кирилл Набутов и экс-голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев. Напомним, что в первой игре турнира россияне сыграют с Англией. Встреча пройдет 11 июня, а в прямом эфире ее покажет Первый канал.

«Мы со Славой Малафеевым действительно прокомментируем вдвоем первый матч сборной России на Евро-2016. Сразу оговорюсь, что речь пока идет именно об одной, стартовой игре нашей сборной на Евро. Дело в том, что два следующих матча сборной России на групповом этапе, против сборных Словакии и Уэльса, покажет телеканал «Россия 1». Первый же канал покажет затем матч россиян уже в 1/8 финала — естественно, при условии, что наши футболисты туда попадут. Так что пока можно говорить только об одной игре, которую прокомментируем мы с Малафеевым. К тому же вдруг наши ее проиграют — и мы со Славой будем признаны нефартовыми для сборной?» — сказал Набутов в интервью «Фонтанке».