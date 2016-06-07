Малафеев: «Кокорин может стать новым Аршавиным для сборной»

Бывший страж ворот сборной России Вячеслав Малафеев уверен в том, что нападающий россиян Александр Кокорин может отлично проявить себя на Евро-2016, тем самым повторив успех Андрея Аршавина в 2008 году.

«На таких форумах, как Евро, ждут яркую звезду, личность, которая может взять все в свои руки. Мы помним, как это было в 2008 году. Тогда Андрей Аршавин показал себя во всей красе. Хотя и другие игроки ему здорово помогали.



Думаю, в нынешней сборной такую роль может исполнить Кокорин. У него приличный потенциал, и раскрыть его он вполне может на Евро. Хочется, чтобы кто-то из наших игроков «выстрелил» в Европе так же громко, как поколение-2008», — сказал он.