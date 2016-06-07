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    Кандрева: «Подготовка к Евро идет хорошими темпами»

    Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева доволен игрой своей команды в товарищеском матче с Финляндией (2:0). Напомним, что хавбек записал на свой счет один из мячей.

    «Сборная Италии продолжает готовиться к важнейшему турниру, и матч против Финляндии стал отличным тестом для нашей команды. Эта игра поможет в подготовке к Евро-2016.

    Как вы могли заметить, командный дух сборной на высоте. Каждый футболист готов сражаться друг за друга. Подготовка к Евро идет хорошими темпами. Надеемся, к старту турнира наша сборная будет в идеальных кондициях», – заявил он.

    Источник: Football Italia

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    07.06.2016 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июня 2016, 00:05

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