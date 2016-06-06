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    Газзаев: «Вагнер Лав хотел получить российское гражданство»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение о натурализации голкипера «Локомотива» Гилерме и полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера.

    «Если мы даем российское гражданство иностранцу, значит, это должен быть игрок стопроцентно стартового состава. Тот же Джанаев или Крицюк тоже могли поехать на чемпионат Европы в ранге второго-третьего вратаря, и это ни в коем случае не ослабило бы сборную России. Не знаю, возможно, это какой-то демонстрационный вариант или дань моде. Если тот же Гилерме – игрок стартового состава, вопросов нет, если мы легионерам даем гражданство для того, чтобы они сидели в запасе, – вопросы есть.

    Возможно, более уместно было бы вызывать молодых российских игроков с прицелом под домашний чемпионат мира. Что же касается Нойштедтера, я не так пристально следил за «Шальке», чтобы давать ему оценку. Но если он рассматривается на позицию центрального защитника, то Игнашевич и братья Березуцкие, которые вместе играют уже десятилетиями, в сыгранности и понимании друг друга имеют колоссальное преимущество.

    Сам Вагнер Лав хотел сделать наше гражданство, тем более что он очень здорово вписался в нашу действительность, и даром что бразилец – по менталитету выглядел настоящим русским. Но мы вплотную эту тему не обсуждали, потому что Вагнер Лав был заигран на Кубке Америки за Бразилию», – заявил Газзаев.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    06.06.2016 21:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2016, 01:46

      И он прав, всё логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 6 июня 2016, 22:25

      вот это было бы усилением

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2016, 22:05

      Газаев на 100% прав, зачем нужны были Гиля и Нойш, полная загодка, особенно последний ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июня 2016, 22:00

      пеле еще гражданство дайте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > fakel-vrn 7 июня 2016, 00:39

      ЛООООООООЛ

      -1
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      Рейтинг: +371

      ASG > fakel-vrn 7 июня 2016, 12:01

      не получится, он играл за сборную Бразилии

      0
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