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    «Тоттенхэм» просматривал Промеса в матче за сборную

    «Тоттенхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса, сообщает Daily Mail. Представители английского клуба во главе с Маурисио Покеттино побывали на товарищеском матче сборной Голландии с национальной командой Ирландии, которая состоялась 27 мая в Дублине (1:1). Промес провел на поле все 90 минут матча.

    Напомним, на днях 24-летний игрок заявил, что он открыт для предложений. Действующий контракт Промеса со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 18:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 июня 2016, 00:46

      мне уже кажется что тупая смородская .... на что уж ненавистная мне ... и то поумней будет этого придурка федуна

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll > fakel-vrn 7 июня 2016, 10:22

      Смородская мне побоку, но Федун... Скоро это будет позор на весь его род, так как фамилия превратиться в нечто отвратительно-нарекательное: настал полный Федун, опять Федунизмом отдает, да чтоб твоим управляющим был Федун и т.п. и т.д.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 6 июня 2016, 23:58

      Продадут. Димка не жалеет лидеров. А потом будет ныть.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > mgordeev 7 июня 2016, 00:42

      а что он сделает... федун любит продавать ....а вот покупать както не очень))

      хорошо что бердыев или еще ктото не пошел в спартак

      это еще только начало....тут попов на очереди...зе луиша тоже продадут

      ну и с кем аленичев собирается играть в ле?....еще неизвестно ..повезло аленичеву или нет...что оставили на второй срок

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > fakel-vrn 7 июня 2016, 13:27

      Ну если б были яйки - наложил бы вето. Он же проявил характер, когда приказал убить поле в Туле, чтобы потом ныть на РФС.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2016, 19:30

      Охото чтобы ещё остался в команде, но если предложат 35-40 лямов, надо продавать и грамотно проести селекцию и на эти деньги купить 3 перспективных игроков, как когда-то в своё время за 12 лямов покупали Промеса.

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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > ivanthebest 6 июня 2016, 22:44

      Тебе какая разница сколько лямов Федун положит себе в карман? Грамотная селекция это не про Спартак! Опять будут играть в "угадай мелодию" и не угадают не одной буквы!!! Такие как Промес в Спартаке раз в 10 лет!!! Надо держать его.

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 6 июня 2016, 19:28

      как по мне, давно пора Промесу уезжать из России и развиваться дальше, молодой и перспективный

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