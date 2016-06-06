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    Бабаев: «Останется ли Оланаре в ЦСКА? Ситуация непростая»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб пока не принял решение по поводу нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре, который в нынешнем сезоне выступал за красно-синих на правах аренды.

    – Агент Оланаре сообщил, что футболист выбыл на шесть-семь месяцев. Принято ли решение по поводу этого игрока?

    – Мы пока еще не общались с агентом Оланаре. Операция прошла в конце прошлой недели. К сожалению, подтвердился первоначальный диагноз. Повреждены передняя и боковая крестообразные связки. На самом деле, шесть-семь месяцев – минимальный срок восстановления. По сути, он перенес две операции. Ситуация непростая. Сядем-пообщаемся с агентом. Мы расстроены. Но это футбол – ничего не поделаешь. Пока не готов озвучить решение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 14:36
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 6 июня 2016, 16:47

      "Сядем-пообщаемся с агентом." ...через годик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 июня 2016, 14:58

      через год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 6 июня 2016, 14:49

      Напа надо в июле, а не к новому году. Ищите и обрящите.

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