Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Кого бы не вызвали вместо Денисова, он не будет играть в основном составе»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением, кто способен заменить травмированного полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в составе сборной России на Евро-2016.

    «Сейчас не принципиально, кого вызывать в сборную вместо Игоря Денисова. Футболисты, которые были вызваны изначально, играют главную роль в команде. Если даже кого-то сейчас вызовут, то вряд ли он будет считаться игроком основного состава, иначе я вообще логики не пойму. Можно вызывать кого угодно.

    Не важно, будет это условный Тарасов или Ерохин, если они не попали в изначальный список из 23 футболистов, то сейчас тем более. Это все равно, что у нас сейчас есть три вратаря: мы знаем, кто первый и примерно кто второй. А если еще кого-то вызывать, то понятно, что он будет на скамейке сидеть», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3933

      Kollljan 7 июня 2016, 06:56

      Здесь на этом сайте есть конкурс прогнозов. Много ли участников поставят на сборную России в матче с Англичанами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 16:40

      Не бздеть... все будет хорошо!! Главное чтобы мы встретились с хохлами..))) Пиздян то им надо раскатать..!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 6 июня 2016, 14:18

      От Лёни можно всего ожидать))вообще как по мне Курбан Бикиич в Сборной выглядит потенциальней условного Слуцкого)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11