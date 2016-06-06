Дель Боске уверен, что Мората способен стать великим нападающим

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высоко оценил игру нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

«У Мораты есть все качества и способности для того, чтобы выйти на уровень Суареса и Левандовского. Альваро способен стать величайшим футболистом. У него есть все: физическая мощь, голевое чутье, интеллект, он прекрасно владеет обеими ногами и хорошо играет головой.

Именно поэтому он играет за сборную Испании. Лучшее доказательство моего доверия к нему – вызов в национальную команду на Евро», – сказал Дель Боске.