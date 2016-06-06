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  • Газзаев: «Сборная России выглядит очень неубедительно накануне Евро-2016»

Газзаев: «Сборная России выглядит очень неубедительно накануне Евро-2016»

6 июня 2016, 08:28
7

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев остался недоволен качеством игры национальной команды в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы.

«По двум контрольным матчам сборная России выглядела очень неубедительно как по качеству игры, так и по составу. Если в обороне есть некоторая ясность, то в средней линии и в атаке нет уверенности в том, кто выйдет на этих позициях. Позиция Акинфеева не обсуждается, это высококлассный вратарь, и в этом мы сегодня убедились еще раз. В обороне все тоже более-менее ясно, а вот в середине поля и особенно в атаке непонятно, как будет строиться игра.

Главная проблема – отсутствие стабильности состава и уверенности у игроков. Смолов и Мамаев намного ярче выступают в «Краснодаре», нежели в сборной, и это связано в первую очередь с неуверенностью. В своем клубе они действуют раскованно, свободно, у них многое получается, они дают результат, а в сборной эти игроки не уверены в том, что они являются игроками стартового состава», – сказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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алекс88
1465191114
А когда она выглядела убедительно????
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hodyrev
1465191341
Надо было брать игроков Ростова,вышли бы в полуфинал с бикиечем)
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stream15
1465193320
Крайне неубедительно - мягко сказано.
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Aiur
1465193817
Все покажет евро, рано критиковать)
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Serjoga
1465196942
Это мягко сказано!
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Zёnя
1465203950
"Сборная России выглядит очень неубедительно"? Ну, пожалел, конечно Валерий Георгиевич сборную. Нет, друзья мои, это уже почти дно, и дело здесь не в отдельно взятых игроках...
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