Газзаев: «Сборная России выглядит очень неубедительно накануне Евро-2016»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев остался недоволен качеством игры национальной команды в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы.

«По двум контрольным матчам сборная России выглядела очень неубедительно как по качеству игры, так и по составу. Если в обороне есть некоторая ясность, то в средней линии и в атаке нет уверенности в том, кто выйдет на этих позициях. Позиция Акинфеева не обсуждается, это высококлассный вратарь, и в этом мы сегодня убедились еще раз. В обороне все тоже более-менее ясно, а вот в середине поля и особенно в атаке непонятно, как будет строиться игра.

Главная проблема – отсутствие стабильности состава и уверенности у игроков. Смолов и Мамаев намного ярче выступают в «Краснодаре», нежели в сборной, и это связано в первую очередь с неуверенностью. В своем клубе они действуют раскованно, свободно, у них многое получается, они дают результат, а в сборной эти игроки не уверены в том, что они являются игроками стартового состава», – сказал Газзаев.