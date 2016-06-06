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    Тарханов: «Футболист, которого вызовут в сборную вместо Денисова, играть не будет»

    Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал о причинах травмы полузащитника национальной команды Игоря Денисова.

    «Здесь сказался возраст, плюс Денисов очень старателен, все выжимает из себя, не боится идти в борьбу. Может быть, это и привело к травме – перенапряжение и нагрузки, между матчами ведь был совсем небольшой промежуток.

    Понятно, что он пропускает Евро – любой надрыв лечится минимум три недели. Кого вызывать? Все сейчас в отпусках.

    В команде есть Денис Глушаков и Александр Головин, которые способны заменить Игоря. Если и дозаявлять кого-то, то на замену. Играть этот человек все равно не будет», – сказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2016 07:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -3

      lihindic 6 июня 2016, 10:04

      Деньгисов получил своё... всё возвращается...

      0
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      ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 > lihindic 6 июня 2016, 12:24

      ну зачем же так зло то? в игре за сборную все-таки здоровье потерял...

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