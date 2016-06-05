Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Скорее всего, сборной России потребуется замена Денисова»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после товарищеского матча с командой Сербии (1:1) рассказал о состоянии полузащитника Игоря Денисова, получившего во время встречи травму.

    «Пока не делали обследования. Но, судя по всему, по УЗИ, ничего хорошего. Повреждение, видимо, достаточно серьезное. Не могу сказать, кто именно может его заменить. Скорее всего, потребуется замена… Соответственно, и в стартовом составе. Пока мы связываемся с другим игроком, той же позиции…

    Критична ли потеря Денисова? Даже не знаю, что отвечать… Ну если человек играл все матчи в основе сборной? Если оба опорника вылетают… Разумеется, это большая проблема», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 6 июня 2016, 06:23

      Без Дзаги и Денисова будет тяжелее в десятки раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 июня 2016, 05:23

      вместо немца лучше бы Ерёменко взяли...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Заря > Аид666 6 июня 2016, 05:59

      Какого Ерёменко? Который за сборную Финляндии провёл 70 матчей?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 июня 2016, 22:25

      Вот и закончилась карьера Денисова в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июня 2016, 22:16

      Конечно ,это потеря . Возможно Оздоев или Тарасов заменят Игоря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 5 июня 2016, 21:56

      просто жопа.... в двух этим матчах, Денисов лучший был....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 июня 2016, 21:55

      Ничё Лёня... Главное больше людей в атаку, тогда и будет толк, судя по твоим действиям...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11