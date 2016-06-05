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    Муслин: «Сложно судить о готовности России к Евро-2016»

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал результат товарищеского матча против сборной России (1:1).

    «Хорошо, что мы играли с желанием, с большой мотивацией. Я бы не сказал, что Сербия выглядела лучше России. В целом результат справедлив. Мне сложно судить о готовности сборной России к Евро-2016. Я больше смотрел за Сербией. У России хорошая команда. Умеющая контролировать игру. Плюс ваши игроки боялись получить травму, немного берегли себя», — заявил Муслин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.06.2016 21:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 июня 2016, 23:07

      готовностью в даный момент там и не пахнет, а к сентябрю, уверен, форму наберут...

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 5 июня 2016, 21:55

      А Сербия не боялась получить травму,они же железные

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 июня 2016, 21:35

      «Мне сложно судить о готовности сборной России к Евро-2016»...как можно судить о том чего нет и не было никогда

      -1
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