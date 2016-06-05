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    Руни: «Нынешняя сборная Англии – лучшая, в которой я играл»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что нынешняя национальная команда является сильнейшей, в которой он играл. Напомним, форвард выступает за «трех львов» с 2003 года.

    «Нынешняя сборная Англии – лучшая, в которой я играл. На мой взгляд, наша команда имеет светлое будущее. Этим летом мы можем выйти на ведущее место. Мы знаем, что обладаем мощным подбором игроков, однако это не значит, что все будет даваться нам легко», – сказал Руни.

    Источник: Goal.com

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    05.06.2016 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июня 2016, 02:12

      да...широков с семшовым сказали что англия говно а не команда))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 5 июня 2016, 22:24

      Вас Широков сделает))) Он обещал)))))))))))))))

      1
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