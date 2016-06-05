Руни: «Нынешняя сборная Англии – лучшая, в которой я играл»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что нынешняя национальная команда является сильнейшей, в которой он играл. Напомним, форвард выступает за «трех львов» с 2003 года.

«Нынешняя сборная Англии – лучшая, в которой я играл. На мой взгляд, наша команда имеет светлое будущее. Этим летом мы можем выйти на ведущее место. Мы знаем, что обладаем мощным подбором игроков, однако это не значит, что все будет даваться нам легко», – сказал Руни.