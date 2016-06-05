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    Симонян: «Спартак» проигрывает ЦСКА в селекции»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян сравнил работу селекций «Спартака» и ЦСКА, отдав предпочтение армейскому клубу.

    «Возможный уход Промеса из «Спартака» – новость для меня. Было бы очень жаль, если бы он покинул «Спартак», так как он забивает и является одной из ключевых фигур клуба.

    Почему-то в ЦСКА такие изменения не происходят. Могу определенно сказать, что мы проигрываем ЦСКА в селекции. За малым исключением более точечная селекция проводится у армейцев», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    05.06.2016 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 6 июня 2016, 09:27

      Капитан - очевидность

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