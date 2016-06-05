Сборная России проведет последний товарищеский матч с Сербией перед стартом на Евро-2016

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы во Франции. Последним спарринг-партнером подопечных Леонида Слуцкого станет команда Сербии. Сербы не смогли пробиться на Евро-2016, однако располагают высококлассным подбором игроков. Настоящий бой перед главным летним стартом нашей национальной команде обеспечен.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Сербия. Время начала – 19:00 по московскому времени. Не пропустите!