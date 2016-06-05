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    Сборная России проведет последний товарищеский матч с Сербией перед стартом на Евро-2016

    Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы во Франции. Последним спарринг-партнером подопечных Леонида Слуцкого станет команда Сербии. Сербы не смогли пробиться на Евро-2016, однако располагают высококлассным подбором игроков. Настоящий бой перед главным летним стартом нашей национальной команде обеспечен.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Сербия. Время начала – 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 18:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 5 июня 2016, 19:47

      А в России что,есть сборная по футболу?
      Ушлёпки из РФПЛ?
      Бабло получают,а толку нет...

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 5 июня 2016, 19:29

      Как легко теряют мяч. Никто не открывается под партнёра. Очень много открытых зон и сербы реально легко и не глядя отдают мячи своим и разгоняют быстрые атаки. Очень сложно будет играть с такой игрой на евро16...
      Чтобы играть в три нападающих необходимо иметь очень хорошую маневренную полузащиту.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 июня 2016, 19:06

      Кто придумал играть при пустых трибунах? Почему не в Сербии наконец?

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      Рейтинг: +81

      zeni 5 июня 2016, 18:50

      И...? Проиграет!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июня 2016, 18:39

      Попросят сербов проиграть.Газпром там в законе

      -1
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